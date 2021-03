Гледайте на живо представянето на новия болид на Мерцедес във Формула 1

Вчера отборът на Мерцедес загатна с рендъринг графика как ще изглежда претендентът им за световната титла в стартиращия на 28 март сезон 2021 във Формула 1. Видяхме силуета на новия W12 без спонсорските лога, а днес ще се състои и официалната премиера на новата „Черна стрела“.

Тук от 13:00 часа българско време можете да проследите на живо презентацията на новия болид на шампионите. Вчера стана ясно, че и при W12 отново ще преобладава черният фон, инспириран от борбата на голямата звезда на Мерцедес и Формула 1 Люис Хамилтън срещу расизма и неравенството, но в задната част и по-точно капака над двигателя отново се появява сребристият цвят, синоним на отбора до миналата година.

Don't try and turn up the brightness on this one. We know what you're like. pic.twitter.com/mb5zyjrecV