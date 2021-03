Мерцедес представиха, но скриха най-важната част от претендента за титлата във Формула 1

Отборът на Мерцедес направи най-очакваното от всички представяне на новия си болид за стартиращия на 28 март сезон 2021 във Формула 1. Тоталният доминант в спорта обаче разочарова много от феновете и най-вече съперниците си, като не показа дизайна на пода на W12, където са и големите промени в правилника за тази година и в тази зона, и в задницата ще се крие ключът към титлата.

Проблем при Мерцедес може да се окаже по-дългата колесна база в сравнение с преките им конкуренти от Ред Бул. Това изисква намаляване на по-голяма площ от пода в сравнение с останалите и все още не е ясно дали или как от шампионите са успели да компенсират аеродинамичните загуби.

