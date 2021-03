Астън Мартин представи болида за завръщането си във Формула 1

Отборът на Астън Мартин представи своя претендент за сезон 2021 във Формула 1. Британският тим, който се завръща в шампионата след 60-годишно отсъствие наследява тима на Рейсинг Пойнт, но ще се състезава в „Британско състезателно зелено“, вместо в розовото, с което Рейсинг Пойнт и Форс Индия се състезавах през последните четири години. Розовото все пак присъства по разцветката на Астън Мартин, тъй като тимът продължи своето партньорство с австрийската компания за водни технологии – BWT.

Болидът AMR21 бе представен от двамата пилоти на тима Себастиан Фетел и Ланс Строл по време на онлайн презентация излъчена в социалните мрежи на тима.

This is our story. A spirit that never quits.



Aston Martin, it’s in our blood.



