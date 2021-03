Американският тим на Хаас от Формула 1 представи новия си болид в цветовете на руския флаг

Отборът на Хаас официално представи новия си болид за стартиращия на 28 март сезон 2021 във Формула 1. Американският тим изненада с новата си разцветка, която реално е едно огромно руско знаме. Разбира се, изборът на този трикольор не е случаен, след като единият от пилотите на тима – Никита Мазепин, осигурява чрез баща си – руския милиардер Дмитрий Мазепин, по-голямата част от бюджета в отбора на Джийн Хаас.

Новият VF-21 ще бъде в ръцете на най-неопитната двойка пилоти във Формула 1, след като към Мазепин се присъедини и Мик Шумахер – синът на седемкратния световен шампион Михаел Шумахер. Германецът обаче не плаща за дебюта си във Формула 1, след като е подкрепян от Ферари, а Хаас са техни клиенти на задвижващи единици и други системи и негласен поддържащ отбор.

