Джак Ейткен ще бъде резервен пилот на Уилямс и през 2021 година

Английският пилот с корейски корени Джак Ейткен ще бъде резервен пилот на тима на Уилямс и през 2021 година обявиха от тима.

Ейткен направи своя дебют във Формула 1 през миналата година когато замени Джордж Ръсел, който пък замени Люис Хамилтън в тима на Мерцедес, по време на уикенда за Гран При на Сахир. В надпреварата по периферната конфигурация на „Сахир“ Ейткен допусна грешка и се удари в стената в началото на старт/финалната права. Тогава заради многото отломки по пистата състезателния директор изкара на трасето автомобилът за сигурност.

Заради излизането на колата за сигурност, Мерцедес повикаха Ръсел и Валтери Ботас в бокса за нови гуми, но голямо объркване в комплектите гуми коства на тима, а и най-вече на Ръсел шансът за победа. След рестарта Ръсел, който бе със сравнително нови средно меки гуми на Пирели се придвижи до втората позиция с няколко страхотни изпреварвания и настигаше лидерът Серхио Перес, когато спускане гума го принуди отново да посети механиците на Мерцедес. В крайна сметка Ръсел завърши на осма позиция, с което записа своите първи точки в кариерата.

After providing me with one of the most special moments of my career to date last year, I’m so glad to continue with @WilliamsRacing in my position of Reserve Driver. I will complement this role with other programmes, to be announced shortly (). With all that said, #DOTUS pic.twitter.com/5R1XkW1Rqa