Астън Мартин представи новата кола на сигурността във Формула 1

Астън Мартин не само се завръща във Формула 1 след 60 години отсъствие, но ще има още по-голямо присъствие по време на състезателните уикенди, след като днес от британската автомобилна компания представиха новата кола на сигурността. Моделът е Vantage в “Британско състезателно зелено”, а компания на пистата при нужда ще му прави и медицинският SUV на компанията DBX.

Международната автомобилна федерация (ФИА) потвърди, че Мерцедес остава да изпълнява задълженията си като доставчик на коли на сигурността и ще си поделят с Астън Мартин ангажиментите през сезон 2021, който стартира след три седмици на 28 март с Гран При на Бахрейн.

От 1996-а година насам Мерцедес имаше ангажимент да бъде единствен доставчик и на двата автомобила, но споразумението за споделяне беше променено миналата година. Автомобилите Мерцедес AMG GTR и Мерцедес C63 S ще бъдат в нов червен цвят, докато на Астън Мартин Vantage и DBX, които ще дебютират на първия старт за сезона в Бахрейн в зелено.

We're in love!



Everybody, say hello to the @AstonMartin Vantage Safety Car and DBX Medical Car. pic.twitter.com/9jfZgAVkW4