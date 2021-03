Рикардо с най-добро време до обяд на теста в Бахрейн

Новият пилот на Макларън Даниел Рикардо записа най-доброто време в сутрешната сесия на първия тестов ден за 2021 година.

Австралиецът записа обиколка от 1:32.203, с което остана на 0.028 секунди пред Пиер Гасли с Алфа Таури. Победителят в миналогодишното Гран При на Италия не най-активен от всички в първите четири часа на изпитания, като записа цели 74 обиколка на пистата „Сахир“, което е еквивалент на повече от една състезателна дистанция.

Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен записа третото време, като изоставането му спрямо пилота на Алфа Таури бе 0.014 секунди. Нидерландецът, който е един от само тримата пилоти, които ще карат през целия ден направи 60 тура на трасето, с което бе третия най-активен пилот след Гасли и Кими Райконен, който направи 63 обиколки със своята Алфа Ромео. Финландецът триумфира в неофициалното състезание за първа кола на пистата на старта на тренировката.

