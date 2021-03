Верстапен най-бърз в пясъчния първи ден на тестовете в Бахрейн

Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен записа най-доброто време в първия ден от предсезонния тест за сезон 2021 във Формула 1, който се провежда на пистата „Сахир“ в Бахрейн.

Нидерландецът постави време от 1:30.674 в следобедната сесия, благодарение на което оглави класирането за деня с преднина от 0.215 секунди пред Ландо Норис с Макларън. Тройката се затвори от Естебан Окон с Алпин, който също като Верстапен прекара цял ден зад волана на своя автомобил. Французинът записа време с 0.472 по-бавно от това на Верстапен.

Пилотът на Ред Бул бе и най-активен на пистата, като направи цели 139 обиколки, а Окон бе втори в това отношение с десет по-малко. В дъното на класацията за измината дистанция днес бе отборът на Мерцедес, чието дуо, Валтери Ботас и Люис Хамилтън, направи едва 48 тура сумарно. Финландецът изтегли по-късата клечка от двамата, тъй като той успя да завърти само шест обиколки сутринта, след като „Черните стрели“ трябваше да сменят скоростната кутия на W12 и това им отне близо три часа от тестовия ден.

Освен световните шампиони, тимовете на Хаас, Ферари и Астън Мартин също имаха различни технически проблеми през деня. Американският тим също трябваше да смени скоростна кутия и това лимитира Мик Шумахер до едва 15 тура сутринта, преди Никита Мазепин да добави 70 следобед. Пилотите на Ферари Шарл Леклер и Карлос Сайнц-младши записаха общо 116 обиколки, но монегаскът бе причината за изкарването на единствения червен флаг през деня. Той спря своя автомобил в зоната за сигурност на четвърти завой в края на първата сесия, но това не попречи на новия му съотборник да направи точно една състезателна дистанция на пистата в Бахрейн във втората. Пилотите на Астън Мартин, Себастиан Фетел и Ланс Строл, завъртяха общо 97 тура, след като те имаха проблем с електрическата инсталация, който им коства повече от 3 часа тестово време.

