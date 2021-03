Рикардо отново бе най-бърз до обяд в Бахрейн

За втори пореден ден новият пилот на Макларън Даниел Рикардо бе най-бърз в сутрешната сесия от единствения тридневен предсезонен тест във Формула 1 за 2021 година.

Австралиецът записа време от 1:32.215 на пистата „Сахир“ в Бахрейн, като по този начин остана на 0.124 секунди пред завръщащия се във Формула 1 след двугодишно отсъствие Фернандо Алонсо. Двукратният световен шампион направи своите първи километри в предсезонната подготовка, след като през вчерашния ден Естебан Окон бе зад волана на болида на Алпин. Тройката бе затворена от Серхио Перес, който дебютира за тима на Ред Бул и даде време с 0.263 по-бавно от това на Рикардо.

В най-важната класация в предсезонните тестове, броя обиколки, лидер със 76 бе руският пилот на Хаас Никита Мазепин, който ще отстъпи болида VF-21 на Мик Шумахер в следобедната сесия. Втори по този показател бе Антонио Джовинаци, който направи 73 тура за тима на Алфа Ромео, а Алонсо завърши първите четири часа за деня с 60.

Seb's been stuck in the garage for most of the morning session, but re-emerges just as the session ends #F1 #F1Testing pic.twitter.com/YyCucsm6ny

В дъното на класацията за най-много обиколки бе Себастиан Фетел, който направи едва десет тура за екипа на Астън Мартин. Причина за този малък километраж от страна на четирикратния световен шампион бе проблем в скоростната кутия, която трябваше да бъде сменена. Тази повреда е лоша новина за Мерцедес, чиито скоростни кутии ползват от Астън Мартин, тъй като през вчерашния ден и те имаха нужда от подобна смяна и това лимитира Валтери Ботас до само шест тура в сутрешната сесия.

The big talking point of Saturday morning



A spin into the gravel disrupted running for @LewisHamilton and @MercedesAMGF1, but they were back up and running soon after #F1 #F1Testing pic.twitter.com/bmTXFa84YD